القائم بأعمال نقيب الصيادلة: قبول مباردة نقابة القاهرة لحل الأزمة





كتبت آية دعبس

قال الدكتور عصام عبد الحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، إن أغلب أعضاء مجلس نقابة صيادلة مصر، أعلنوا موافقتهم من حيث المبدأ على المبادرة التى وصلت إليهم عن طريق الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة.

وأضاف عبد الحميد: "فى هذه اللحظات الفارقة والتى أراد أعضاء مجلس نقابة صيادلة مصر، أن يصحح المجلس وبنفسه من مسيرته فيعلى قيم الشفافية ومبادىء المؤسسية، وقواعد محاسبة المخطيء أيا كان من هو وأيا كان وضعه، تلقى أعضاء المجلس مبادرة للخروج من الوضع الراهن عن طريق الدكتور محمد الشيخ نقيب القاهرة، بعدما قام ومعه مجموعة من رموز المهنة لا يختلف الجميع على حياديتهم وتجردهم بصياغة عدد من البنود، وعلى الرغم ان بنود المبادرة خلت من أمور كان المجلس ولا يزال يراها أساسا وفى مقدمتها الاعتذار عن الاعتداء الذى قام به غرباء على مبنى النقابة وعلى أعضاء المجلس".

وتابع: "على الرغم من قناعة المجلس الكاملة فى بطلان إجراءات الدعوة لجمعية عمومية طارئة، والتى دعا لها الدكتور محى عبيد لعدد من المخالفات القانونية الصارخة فيها وعلى الرغم، من ثقة أعضاء المجلس فى موقف صيادلة مصر الحقيقى والواقعى الداعم للحق وتأكدهم من حضور الصيادلة فى الجمعية العمومية الرسمية والقانونية التى دعا إليها المجلس، ورغم كل ذلك فإنه اعلاء لقيمة التوحد واعلاء لقيمة التقدير لرموز المهنة المحايدين، فإن المجلس يقبل بمبادرة نقابة القاهرة".