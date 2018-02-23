العثور على جثة أمين شرطة مذبوح فى المنوفية

عثر أهالى مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية على جثة أمين شرطة بطريق شبرا باص شبين الكوم.

وأكد مصدر أمنى أن الجثة لـ " حمدى س م " 44 سنه، أمين شرطة، من قوة مباحث شبين الكوم، وتم العثور على الجثة بطريق شبراباص شبين الكوم .

وقال أحد الأهالى إن جثة أمين الشرطة تم العثور عليها، مذبوحا بوسط الطريق، وسط بركة من الدماء، وعلى الفور تم ابلاغ الشرطة .

وتم الإنتقال إلى مكان الحادث لمعاينة الجثة وبيان سبب الوفاة والمتورطين فى الحادث .