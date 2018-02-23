العثور على جثة أمين شرطة مذبوح فى المنوفية

جثه - أرشيفية
محمد فتحى ومحمود شاكر
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عثر أهالى مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية على جثة أمين شرطة بطريق شبرا باص شبين الكوم.
وأكد مصدر أمنى أن الجثة لـ " حمدى س م " 44 سنه، أمين شرطة، من قوة مباحث شبين الكوم، وتم العثور على الجثة بطريق شبراباص شبين الكوم .
وقال أحد الأهالى إن جثة أمين الشرطة تم العثور عليها، مذبوحا بوسط الطريق، وسط بركة من الدماء، وعلى الفور تم ابلاغ الشرطة .
وتم الإنتقال إلى مكان الحادث لمعاينة الجثة وبيان سبب الوفاة والمتورطين فى الحادث .
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