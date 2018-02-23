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الجمعة، 23 فبراير 2018 06:32 م
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السيطرة على حريق اندلع بمخلفات داخل أرض فضاء فى الإسكندرية

الجمعة، 23 فبراير 2018 04:20 م
السيطرة على حريق اندلع بمخلفات داخل أرض فضاء فى الإسكندرية حريق - أرشيفية




الإسكندرية - أسماء على بدر
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سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية، على حريق فى أرض مليئة بالهيش والبوص بجوار كوبرى حسن علام بمدخل الطريق الصحراوى.
 
تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم محرم بك، بوجود حريق فى أرض مليئة بالهيش والبوص بجوار كوبرى حسن علام بمدخل الطريق الصحراوى.

انتقلت قيادات المديرية وقوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة 6 سيارات إطفاء، ولم تحدث أى تلفيات أو إصابات، وجارى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة.
 

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