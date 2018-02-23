السويد: التجسس الروسى هو أكبر تهديد للأمن فى بلادنا

السويد: التجسس الروسى هو أكبر تهديد للأمن فى بلادناالجمعة، 23 فبراير 2018 04:00 ص
الشرطة السويدية- أرشيفية
أ ف ب
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ذكرت أجهزة الأمن السويدية، الخميس، أن "قوى أجنبية" يمكن أن تحاول التدخل فى الانتخابات التشريعية التى ستجرى فى سبتمبر المقبل، وذلك وسط شكوك بأن روسيا تدخلت فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.
وأبدت المخابرات السويدية فى تقريرها السنوى قلقها من "محاولات قوى أجنبية التأثير فى انتخابات بلدان أخرى".
غير أن التقرير شدد بالوقت نفسه على أن من الصعب التأثير على النظام الانتخابى "القوي" و"اللامركزي" فى السويد.
وقال اندرس ثورنبرغ، رئيس المخابرات السويدية "لا نستبعد أن تستغل بعض القوى الأجنبية الحملة الانتخابية فى السويد لتعزيز النزاعات داخل المجتمع السويدى ومحاولة إضعاف النظام الديموقراطي".
وحذرت المخابرات السويدية من أن "التجسس الروسى هو أكبر تهديد للأمن" فى السويد، مضيفة أن ثلث الدبلوماسيين الروس العاملين فى هذه الدولة الاسكندنافية هم جواسيس.
وقال يوهان اولسون المسؤول فى المخابرات السويدية "أن روسيا تقع على مقربة من السويد ويمكن ان تكون لها علاقة بصراع عسكرى محتمل".
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"ماكرون" في أزمة بسبب قانون الهجرة الجديد
لن يسبب ازمة بل ستزيد من شعبيته
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نتيجة الانتخابات الايطالية لازالت مجهولة
لو ركبنا الاخبار دى على بعض : اولا ..قالت ميركل في بيانها أمام البرلمان اليوم الخميس، إن أوروبا تعاني من ضغط سياسي واقتصادي على مستوى العالم مضيفة: "لم تعد الشركات الأوروبية هي الرائدة في جميع القطاعات". ثانيا ...هبوط ثقة المستهلكين في منطقة اليورو من أعلى مستوى في 17 عاماً ثالثا...الاقتصاد البريطاني يسجل نموا أقل من المتوقع رابعا ...مع قرب الانتخابات.. الفقر ينخر عظام الإيطاليين خامسا ..قانون الاعفاء الضريبى فى امريكا سادسا..أوروبا تبحث مستقبل مؤسساتها وعضويتها وميزانيتها بعد «بريكست» ...و توقف بريطانيا عن دفع اموال للاتحاد الاوروبى سابعا..اعباء دول شرق و جنوب اوروبا...اعباء الهجرة *** و السؤال هنا : هل ميركل ستقدم دعما ماليا بالفعل لايطاليا لعمل خفض فى الضرائب كما وعدت الاحزاب الايطالية؟ عموما سنرى خلال شهر مارس..لو حدث استقرار فى ايطاليا بعد الانتخابات فسيكون موقف المانيا من الداخل مستقر..و اذا حدثت زعزعة فى ايطاليا و هاج الشارع على احزابه فهناك ازمة حقيقية فى منطقة اليورو..لا ينبغى الاخذ بما يطلقه برلسكونى فى الانتخابات ( ربما تكون محاولة منه لانجاح الانتخابات بالتصريحات الكلامية)
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علامة استفهام كبيررررررررررة
ثم يعلن فلوريان فليبو تشكيل حزب الوطنيين بعيدا عن لوبان و كلاهما ممثلان كبيران