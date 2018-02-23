"السكة الحديد": دراجة بخارية اقتحمت مزلقان الجبانة على خط "أسوان- القاهرة"الجمعة، 23 فبراير 2018 11:37 م
مزلقان - أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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أعلنت هيئة السكة الحديد مساء اليوم عن اقتحام دراجة بخارية يستقلها شخصان مزلقان الجبانة بين المراشدة ودشنا بالكم ٥٧٨.٨٠٠ على خط "أسوان- القاهرة" وهو مغلق لمرور قطار رقم ٨٧ "نوم" أسوان القاهرة.
وأكدت الهيئة فى بيانها أنه نتيجة اقتحام الدراجة البخارية مزلقان الجبانة وهو مغلق بالشادوف لعبور القطارات، ورغم إطلاق سائق القطار السارينة لتحذيرهم، لم يلتزم سائق الدراجة البخارية بتعليمات المرور من على المزلقانات، وتسبب فى كسر ماسورة الهواء للجرار ووفاة سائق الدراجة وزميله.
وتناشد الهيئة قائدى المركبات الالتزام بتعليمات وقواعد المرور عند عبور المزلقانات حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.
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