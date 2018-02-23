video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 فبراير 2018 06:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"السكة الحديد": دراجة بخارية اقتحمت مزلقان الجبانة على خط "أسوان- القاهرة"

الجمعة، 23 فبراير 2018 11:37 م
"السكة الحديد": دراجة بخارية اقتحمت مزلقان الجبانة على خط "أسوان- القاهرة" مزلقان - أرشيفية




كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق

أعلنت هيئة السكة الحديد مساء اليوم عن اقتحام دراجة بخارية يستقلها شخصان مزلقان الجبانة بين المراشدة ودشنا بالكم ٥٧٨.٨٠٠ على خط "أسوان- القاهرة" وهو مغلق لمرور قطار رقم ٨٧ "نوم" أسوان القاهرة.

 

وأكدت الهيئة فى بيانها أنه نتيجة اقتحام الدراجة البخارية مزلقان الجبانة وهو مغلق بالشادوف لعبور القطارات، ورغم إطلاق سائق القطار السارينة لتحذيرهم، لم يلتزم سائق الدراجة البخارية بتعليمات المرور من على المزلقانات، وتسبب فى كسر ماسورة الهواء للجرار ووفاة سائق الدراجة وزميله.

 

وتناشد الهيئة قائدى المركبات الالتزام بتعليمات وقواعد المرور عند عبور المزلقانات حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السكة الحديد: مواطن يعتدى على خفير مزلقان كفر صقر أثناء تأديه عمله

رئيس مدينة تلا يأمر بسرعة مخاطبة السكة الحديد لغلق المعابر حفاظا على الأرواح

دراجة بخارية

قطار

اسوان القاهرة



لا تفوتك
انقطاع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة.. تعرف عليها

انقطاع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة.. تعرف عليها

"دعم مصر": خطة كاملة لتنظيم مؤتمرات حاشدة لدعم السيسى بجميع المحافظات

"دعم مصر": خطة كاملة لتنظيم مؤتمرات حاشدة لدعم السيسى بجميع المحافظات

كتالونيا "إمارة الإرهاب فى بلاد الأندلس".. مركز إسبانى يحذر من تحولها لـ"وكر تطرف".. ويكشف: "داعش" أخطر من "إيتا".. وقتل 51.5% من إجمالى ضحايا الإرهاب على مستوى العالم ويليه "طالبان" و"بوكوحرام"

كتالونيا "إمارة الإرهاب فى بلاد الأندلس".. مركز إسبانى يحذر من تحولها لـ"وكر تطرف".. ويكشف: "داعش" أخطر من "إيتا".. وقتل 51.5% من إجمالى ضحايا الإرهاب على مستوى العالم ويليه "طالبان" و"بوكوحرام"

ننشر متوسط الأجور اليومية خلال الربع الرابع لعام 2017.. أقلها 66 جنيها للعاملين بـ"الصحة".. وأعلاها 128 جنيها لـ"الكهرباء".. ارتفعت فى 18 قطاعا أبرزها "الفنون" و"الخدمة المنزلية" وتراجعت لموظفى الهيئات الدولية

ننشر متوسط الأجور اليومية خلال الربع الرابع لعام 2017.. أقلها 66 جنيها للعاملين بـ"الصحة".. وأعلاها 128 جنيها لـ"الكهرباء".. ارتفعت فى 18 قطاعا أبرزها "الفنون" و"الخدمة المنزلية" وتراجعت لموظفى الهيئات الدولية

كيف تتعرف على مدمن الحشيش عن طريق حركاته الجسدية وسلوكه الاجتماعى؟

كيف تتعرف على مدمن الحشيش عن طريق حركاته الجسدية وسلوكه الاجتماعى؟

5 لاعبين فشلوا فى خلافة محمد صلاح

5 لاعبين فشلوا فى خلافة محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة