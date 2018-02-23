السفير المصرى يفتتح المعرض السياحى الدولى بالدنمارك





كتبت ميرفت رشاد

انطلقت اليوم الجمعه فعاليات المعرض السياحي الدولي Ferie For Alle "إجازة للجميع لعام 2018"، بمدينة هرنينج الدنماركية و تستمر فعالياته علي مدار ثلاثة ايام ، والذي يعتبر اكبر المعارض السياحية بالدول الاسكندنافية بمشاركة 1200 عارض و 30 مكتباً سياحياً دولياً ، و الذي تشارك مصر فيه بجناح مساحته 36 متر مربع في موقع مميز بالقاعة المخصصة لمنظمي الرحلات و المقاصد السياحية خارج اوربا .

و شارك في المراسم الرسمية لافتتاح المعرض السفير ايمن القفاص سفير مصر لدي مملكة الدنمارك دعماً لمجهودات التنشيط السياحي بالسوق الدنماركي لاستعادت معدلات الحركة السياحية الي مصر و الذي حققت زيادة في معدلات التدفق السياحي لسنة 2017 بنسبة 63% عنها في 2016 باجمالي 500 الف ليلة سياحية و بزيادة 300%

و توجة السفير ايمن القفاص بعد مراسم الافتتاح الي الجناح المصري ، و ابدي اعجابه بالتجهيزات و اكد للمشاركين علي الدعم الكامل لمجهودات التنشيط السياحي بالدنمارك و بخاصة ان السياحة هي الصناعة الاكثر كثافة في استخدام العمالة و مصدر رئيسي للعملات الصعبة ، هذا الي جانب الفرص الكبيرة للنمو في الحركة السياحية من السوق الدنماركي حيث تبلغ متوسط الرحلات السنوية للفرد الدنماركي لاربع رحلات سنويا .



السفير المصرى لدى الدنمارك يزور الجناح المصرى

وأعرب الدكتور محمد الشربينى – مدير وحدة أسواق شمال أوروبا بهيئة تنشيط السياحى عن سعادته البالغة لزيارة السفير أيمن القفاص للمعرض السياحى بمدينة هيرننج، التى تبعد عن العاصمة كوبنهاجن مسافة 320 كيلو متر، ولما تلقاه من دعم السفير فى المشاركة والوعد باستمرار التعاون لاستعادت الحركة السياحية من السوق الدنماركى إلى معدلاتها الطبيعية: حيث إن مصر تعتبر اقرب المقاصد السياحية الشتوية.

كما يشارك مكتب شركة مصر للطيران بكوبنهاجن ضمن الجناح المصرى، ممثلة بالمدير الإقليمى للمنطقة الاسكندنافية طارق فواد ـ والذى أفاد بارتفاع نسبة الحجوزات خلال موسم الشتاء الحالى مقارنة بالعام الماضى وأن الشعور العام نحو مصر والسفر اليها يتطور بايجابية كبيرة، وتقدم مصر للطيران سحب على أربع تذاكر طيران مجانية للسفر إلى القاهرة على متن رحلاتها من كوبنهاجن، والتى تبلغ حالياً اربع رحلات أسبوعية.

وقد لوحظ الإقبال الكبير على الجناح المصرى، الذى يمزج بين الآصالة والحداثة حيث يحتوى الجناج على مجسم لهرم حقيقى بارتفاع 3 متر ومجسمات فرعونية إلى جانب ملامح من المقاصد السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، الامر الذى يعكس شغف وإشادة الشعب الدنماركى بالحضارة المصرية