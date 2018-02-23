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السجن مع إيقاف التنفيذ لثلاثة أكاديميين فى تركيا بسبب رسالة كردية

الجمعة، 23 فبراير 2018 05:44 م
السجن مع إيقاف التنفيذ لثلاثة أكاديميين فى تركيا بسبب رسالة كردية الرئيس التركى رجب طيب أردوغان




إسطنبول (رويترز)
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قال محاميان إن محكمة تركية أصدرت أحكاما بالسجن مع إيقاف التنفيذ على ثلاثة أكاديميين اليوم الجمعة بتهم الإرهاب لتوقيعهم عريضة فى العام 2016 تدعو لإنهاء عنف الدولة ضد الأكراد الأتراك.

وكان الثلاثة، وهم من جامعة إسطنبول وعوقب كل منهم بالسجن 15 شهرا مع إيقاف التنفيذ، أول المدانين من بين 148 أكاديميا تجرى محاكمتهم الآن لتوقيعهم الرسالة المفتوحة الموجهة إلى الحكومة التركية.

وأدين الثلاثة بتهمة استخدام الإعلام لنشر دعاية إرهابية، ونشرت الرسالة التى حملت عنوان "لن نكون طرفا فى هذه الجريمة" فى يناير 2016، كرد فعل على أشهر من القتال بين الدولة وحزب العمال الكردستانى المحظور بعد انهيار وقف لإطلاق نار استمر عامين ونصف العام فى 2015.

وفرضت الحكومة حظرا للتجول فى مناطق كبيرة من جنوب شرق البلاد وتعرضت بعض المناطق التى تسكنها غالبية كردية للقصف بأسلحة ثقيلة. 


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