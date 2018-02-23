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"الزراعة" تصدر حزمة إرشادية لـ3 محاصيل فاكهة لزيادة الإنتاج والتصدير

الجمعة، 23 فبراير 2018 02:57 ص
"الزراعة" تصدر حزمة إرشادية لـ3 محاصيل فاكهة لزيادة الإنتاج والتصدير الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة




كتب عز النوبى
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أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حزمة من التوصيات الفنية الشهرية لحدائق المشمش، والخوخ، والبرقوق خاصة فى الموسم الحالى لزيادة الإنتاج المحلى والتصديرى والتصدى إلى من الأمراض .

وكشف تقرير الحاصلات الزراعية، عن من أهم التوصيات  للمزارعين انتظام الرى خلال موسم الحالى لتفادى تصمغ الأشجار، والتخلص من الحشائش وجمع النواشف من أوراق متساقطة جافة ونواتج تقليم خارج المزرعة، ورش البوراكس بمعدل مرتين قبل وبعد العقد، إلى جانب استكمال دهان الجذوع بالبلاستيك للحماية من أشعة الشمس وعدم خف الأزهار قبل فترة التزهير.

وأضاف التقرير أنه  فيما يخص التسميد فى الرى بالتنقيط، أن تكون الرية الأولى بواقع 2 كجم سلفات نشادر و1 كجم سلفاتا ماغنسيوم للفدان، والرية الثانية 2 لتر حامض نيتريك و2 لتر حامض كبريتيك للفدان، والرية الثالثة 3 كجم بوتاسيوم، و2 لتر حامض فوسفوريك للفدان، والرية الرابعة 1 كجم من العناصر الصغرى "حديد - زنك - منجنيز" للفدان الواحد، على أن  يتم تقسيم الرى إلى 3 دفعات فى الأسبوع بمعدل 1 ساعة فى الرية، بواقع 30 دقيقة رى بدون تسميد و20 دقيقة رى تسميد و10 دقائق غسيل شبكة من التسميد مباشرة.

وتابع ضرورة مكافحة المن والتربس والحشرات القشرية ولبق الدقيقى برش المبيد الحشرى المناسب، ومكافحة حفار ساق الخوخ وخنافس القلف، ورش البياض الدقيقى والإشنات كوسيد بواقع 300 كجم لكل 200 لتر ماء، وتوبسين 120 جم لكل 200 لتر ماء و يفضل الرش قبل التزهير، إلى جانب مكافحة تثقب أوراق البرقوق والمشمش برش مبيد دولف 50 سم 3 لكل 100 لتر ماء.

 

 


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