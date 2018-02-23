الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة العاملين بمحاجر الشرقية والأمل للمواسير





كتب هانى الحوتى

أصدر المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين رقم 1242 و1278 لسنة 2017، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمشروع المحاجر بالشرقية، والعاملين بشركة الأمل للمواسير البلاستيك ولوازمها "الشريف".

وجاء نص القرارين، واللذان نشرا بالجريدة الرسمية فى عددها رقم 43 لسنة 2018، كالتالى..