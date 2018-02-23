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الرباط تصر على تسليم مغربى مقيم فى هولندا

الجمعة، 23 فبراير 2018 06:08 م
الرباط تصر على تسليم مغربى مقيم فى هولندا الشرطة المغربية




الرباط (أ ف ب)
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أعلنت وزارة العدل المغربية الجمعة، أن المغرب "سيواصل جهوده" لتسلم أحد رعاياه المقيمين فى هولندا، على رغم قرار غير مؤات أصدره القضاء الهولندى الخميس.

وأصدر القضاء المغربى مذكرتى توقيف دوليتين بحق سعيد شاو بتهمة الانضمام الى "مجموعة من المجرمين" منذ 2010، و"الاتجار الدولى بالمخدرات" منذ 2015.

وكانت وزارة العدل الهولندية اعلنت توقيفه فى 29 يونيو 2017. واعتبرت محكمة بريدا، جنوب هولندا، الخميس "أن ثمة خطرا حقيقيا من أن تجرى للمعنى محاكمة غير عادلة بحيث يمكن رفض تسليمه".

إلا أن وزير العدل محمد أوجار قال لوكالة الأنباء المغربية أن القضاء المغربى يريد "محاكمته على الأعمال الإجرامية الخطيرة التى يلاحق بسببها". 


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