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الرئيس الفلسطينى: نتائج الفحوصات الطبية التى أجريت لى جيدة للغاية

الجمعة، 23 فبراير 2018 04:00 ص
الرئيس الفلسطينى: نتائج الفحوصات الطبية التى أجريت لى جيدة للغاية الرئيس الفلسطينى محمود عباس




أ ش أ
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 أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبو مازن) أنه قد أجريت له فحوصات طبية بأحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك بناء على تعليمات الأطباء، مشيرا الى أن نتائج هذه الفحوصات جاءت ايجابية وجيدة للغاية.


وعلى الصعيد السياسى ، قال الرئيس الفلسطينى - فى تصريح نقلته قناة (فلسطين) الخميس - " إن ما طرحناه فى مجلس الأمن الدولى مؤخرا صادف تجاوبا جيدا فى المجلس وعلى المستوى العربى والإقليمى والمحلى وجامعة الدول العربية ، حتى يكون الشعب الفلسطينى راضٍ على ما قدمناه من أجل القضية الفلسطينية".


وأضاف " إن ما يطلبه الفلسطينيون ليس مستحيلا ، كل ما يطلبوه هو تطبيق قرارات الشرعية الدولية ، وأن تكون هناك آلية متعددة للإشراف على مفاوضات السلام".

 

 


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