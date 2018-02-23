video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 23 فبراير 2018 10:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس السورى بشار الأسد ينهى خدمات محافظى القنيطرة ودير الزور

الجمعة، 23 فبراير 2018 09:53 ص
الرئيس السورى بشار الأسد ينهى خدمات محافظى القنيطرة ودير الزور الرئيس السورى بشار الأسد




وكالات الأنباء
إضافة تعليق

أنهى الرئيس السورى بشار الأسد، الخميس، خدمات محافظى دير الزور محمد سمرة والقنيطرة أحمد شيخ عبد القادر بموجب مرسوم جمهورى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

وقرر الأسد تعيين عبد المجيد الكواكبى محافظا لدير الزور وهو من مواليد العام 1975 حاصل على إجازة فى الحقوق من جامعة حلب عام 1999 وعلى ماجستير إدارة أعمال من جامعة دمشق عام 2012، وهو عضو سابق فى مجلس الشعب.

كما أصدر الرئيس السورى مرسوما بتعيين همام صادق دبيات محافظا للقنيطرة.

وصادق دبيات من مواليد سلمية عام 1962 فى ريف حماة حاصل على شهادة الهندسة الكهربائية من جامعة حلب عام 1986 عضو المكتب التنفيذى لمجلس محافظة حماة بين عامى 2007 و2017 وعضو قيادة فرع حماة لحزب البعث العربى الاشتراكى من 2017.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سبوتنيك: مقاتلات روسية من الجيل الخامس لضرب الإرهابيين فى سوريا

فيديو.. الكويت تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن بوقف إطلاق النار فى سوريا 30 يوماً

"الأزهر" يطالب بوقف مأساة أهالى "الغوطة الشرقية" فى سوريا

مندوب سوريا بمجلس الأمن: الأمم المتحدة تغض الطرف عن انتهاكات تركيا بعفرين

صور.. مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار بشأن الغوطة الشرقية فى سوريا

بشار الأسد

سوريا

دير الزور

القنيطرة



لا تفوتك
ننشر أسماء المدرجين مع عبد المنعم أبو الفتوح على "الكيانات الإرهابية"

ننشر أسماء المدرجين مع عبد المنعم أبو الفتوح على "الكيانات الإرهابية"

فيديو.. منى عراقى: مشاهير العالم اعترفوا بتعرضهم للاغتصاب وكنت واحدة منهم

فيديو.. منى عراقى: مشاهير العالم اعترفوا بتعرضهم للاغتصاب وكنت واحدة منهم

حملات دعم السيسى تندمج تحت الحملة الرسمية.. الانتهاء من تشكيل الهيكل التنظيمى واعتماده من الرئيس.. أبوشقة: كسبنا الرهان بهذا الاندماج ونؤسس لاصفاف وطنى جديد.. وكارم: السيسى انحاز للبسطاء ونجمنا عالى فى السماء

حملات دعم السيسى تندمج تحت الحملة الرسمية.. الانتهاء من تشكيل الهيكل التنظيمى واعتماده من الرئيس.. أبوشقة: كسبنا الرهان بهذا الاندماج ونؤسس لاصفاف وطنى جديد.. وكارم: السيسى انحاز للبسطاء ونجمنا عالى فى السماء

صور وفيديو..حقول شرق المتوسط تدق طبول الحرب بين بيروت وتل أبيب.. "البلوك 9" يشعل الأزمة عقب فشل وساطة أمريكا..إسرائيل تمنع اللبنانيين من التنقيب عن الغاز بالبحر الأبيض..وحزب الله يهدد منصات الغاز لدولة الاحتلال

صور وفيديو..حقول شرق المتوسط تدق طبول الحرب بين بيروت وتل أبيب.. "البلوك 9" يشعل الأزمة عقب فشل وساطة أمريكا..إسرائيل تمنع اللبنانيين من التنقيب عن الغاز بالبحر الأبيض..وحزب الله يهدد منصات الغاز لدولة الاحتلال

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"قطر مدارس ومصانع خمور" يشعل ترند الدوحة وسط غضب القطريين

"قطر مدارس ومصانع خمور" يشعل ترند الدوحة وسط غضب القطريين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة