الرئيس السورى بشار الأسد ينهى خدمات محافظى القنيطرة ودير الزور





وكالات الأنباء

أنهى الرئيس السورى بشار الأسد، الخميس، خدمات محافظى دير الزور محمد سمرة والقنيطرة أحمد شيخ عبد القادر بموجب مرسوم جمهورى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

وقرر الأسد تعيين عبد المجيد الكواكبى محافظا لدير الزور وهو من مواليد العام 1975 حاصل على إجازة فى الحقوق من جامعة حلب عام 1999 وعلى ماجستير إدارة أعمال من جامعة دمشق عام 2012، وهو عضو سابق فى مجلس الشعب.

كما أصدر الرئيس السورى مرسوما بتعيين همام صادق دبيات محافظا للقنيطرة.

وصادق دبيات من مواليد سلمية عام 1962 فى ريف حماة حاصل على شهادة الهندسة الكهربائية من جامعة حلب عام 1986 عضو المكتب التنفيذى لمجلس محافظة حماة بين عامى 2007 و2017 وعضو قيادة فرع حماة لحزب البعث العربى الاشتراكى من 2017.