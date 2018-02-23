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الرئيس البرازيلى: لن أترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة

الجمعة، 23 فبراير 2018 04:50 م
الرئيس البرازيلى: لن أترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة الرئيس البرازيلى ميشيل تامر




برازيليا (رويترز)
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قال رئيس البرازيل ميشيل تامر اليوم الجمعة، إنه لن يترشح فى الانتخابات التى ستجرى فى أكتوبر، ونفى أن يكون تدخل قوات الأمن الاتحادية فى ولاية ريو دى جانيرو يهدف إلى تحسين شعبيته المنخفضة.

وقال تامر، وهو نائب للرئيسة اليسارية السابقة ديلما روسيف تولى الرئاسة بعد عزلها فى 2016، فى مقابلة مع راديو بانديرانتيس "لست مرشحا ولن أكون مرشحا". 


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