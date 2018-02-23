الذهب يرتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 653 جنيها للجرام

الذهب يرتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 653 جنيها للجرامالجمعة، 23 فبراير 2018 01:33 م
كتب – إسلام سعيد
ارتفعت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الجمعة، بقيمة 3 جنيهات، مع تحرك سعر الأوقية العالمية من 1322 دولار إلى 1329 دولار بزيادة 7 دولارات.
وسجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا وانتشارا فى السوق المصرى مبلغ 653 جنيها للجرام، ويعتبر عيار 21 وهو وحدة ومعيار قياس أسعار الأعيرة الأخرى وكذلك سعر الجنيه الذهب.
أسعار الذهب فى مصر أصبحت كالتالى:
عيار 18 :560.55 جنيه
عيار 21 : 654 جنيه
عيار ٢٤ : 747.40 جنيه
الجنيه الذهب : 5232 جنيه
السعر العالمى : 1329 دولار
وقال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، إن أسعار الذهب شهدت تذبذب ملحوظ فى الفترة الأخيرة مع اضطراب السعر العالمى للأوقية بسبب نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى.
أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتأثر وتتغير وفق تحرك السعر العالمى للأوقية "الأونصة" بشكل فورى، لكن تأثر أسعار الذهب فى مصر، مرتبط أيضا بأسعار الدولار، سواء فى السوق الموازى وكذلك دولار البنوك.
خدمة أسعار الذهب اليوم، يقدمها "اليوم السابع" للقراء بشكل يومى وبتحديث فورى لأسعار الذهب فى أسواق الصاغة، وتغيرات أسعار المعدن الأصفر فى مصر والسوق المحلى تكون بالجنيه، ويتم تحديث أسعار الذهب بشكل دورى منتصف اليوم، أو فى حالة حدوث أى تغير فى أسعار الذهب العالمية.
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بواسطة:
محمد حماد
سعر الذهب الآن
سعر الذهب الآن ( لحظة التعليق ) : الأوقية OUNCE TROY وهي وحدة الوزن العالمية ( 31.1 جرام ذهب خالص ) تسجل كما هو ظاهر الآن علي شاشة بورصة المعادن الثمينة تسجل 1330 $ ..أما عن سعر الذهب بالسوق المحلي المصري وفقا للعيار الأكثر استخداما وهو عيار 21 فتتعامل محلات الذهب الخام ( قبل التشغيل ) بشراء الجرام بسعر 653 جنيه والبيع بسعر 654 جنيه .