الدكتور أحمد داوود رئيساً للجنة الفرعية لنقابة المهندسين فى بورسعيد





بورسعيد - محمد عزام

فاز الدكتور أحمد داوود، بمنصب رئيس اللجنة الفرعية لنقابة المهندسين ببورسعيد، فى الانتخابات التى أجريت اليوم الجمعة بمقر النقابة فى شارع عرابى بحى العرب .

وقال المهندس عمرو الأدهم، نائب رئيس لجنة الانتخابات ببورسعيد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه قد حصل الدكتور أحمد داوود على 936 صوتا، المهندس حسين رحيمة 593 صوتا، والمهندس سامى قنديل 189 صوتا.

وأكد "الأدهم"، أنه لازال الفرز للأعضاء سارى داخل اللجان الفرعية التسعة ببورسعيد، مشيراً إلى أن الانتخابات لم تشهد ثمة تجاوزات والأمور سارت بشكل طبيعى.

يذكر أن انتخابات نقابة المهندسين ببورسعيد شهدت إقبالا كبيرا، وسط حضور لبعض الشخصيات العامة الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم كاللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والأنبا تادروس، مطران بورسعيد وتوابعها.