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الخارجية الأمريكية: التعامل مع الروس بخصوص سوريا أصبح أكثر صعوبة

الجمعة، 23 فبراير 2018 06:50 م
الخارجية الأمريكية: التعامل مع الروس بخصوص سوريا أصبح أكثر صعوبة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون




(رويترز)
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قال نائب وزير الخارجية الأمريكى جون سوليفان فى بروكسل اليوم الجمعة إن تعامل واشنطن مع موسكو بشأن سوريا أصبح أكثر صعوبة.

وأضاف سوليفان للصحفيين "بذلنا جهدا كبيرا للحفاظ على العلاقات والحوار مع روسيا بشأن القضايا والمجالات التى يمكن أن نتعاون فيها بغية الوصول إلى هدف مشترك وكانت سوريا إحداها".

ومضى يقول "مع تقدم الحملة ضد تنظيم داعش، أصبح العمل مع الروس بشأن (سوريا) أكثر صعوبة لنا".

وأشار سوليفان إلى أنه لم يشارك مباشرة فى المشاورات التى تجرى فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بخصوص التصويت على مشروع قرار خاص بسوريا اليوم الجمعة.

 


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