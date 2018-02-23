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خالد صلاح
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الجيش اليمنى يحرر وادى المسينى بحضرموت من قبضة تنظيم القاعدة

الجمعة، 23 فبراير 2018 08:01 ص
الجيش اليمنى يحرر وادى المسينى بحضرموت من قبضة تنظيم القاعدة الوضع فى اليمن - أرشيفية




أ ش أ
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تمكنت قوات النخبة التابعة للجيش اليمنى فى محافظة حضرموت من تحرير وادى المسينى بالكامل من قبضة عناصر تنظيم القاعدة .

وأفادت قناة "سكاى نيوز"، اليوم الجمعة، أن قوات النخبة اليمنية تمكنت أيضا خلال هجومها من السيطرة على غرفة عمليات تابعة لتنظيم القاعدة فى أحد الكهوف الجبلية فى الوادى وضبط المعدات الخاصة التى كان يستخدمها التنظيم فى إدارة وتنفيذ عملياته الإجرامية
 

وقامت قوات الجيش اليمنى بعمليات تمشيط واسعة لتأمين الوادى وذلك من خلال استحداث مواقع عسكرية فى مرتفعات ونقاط تفتيش للحد من أى هجمات مرتدة
 

فى سياق آخر، أكدت قوات التحالف العربى تضرر إحدى شاحنات برنامج الغذاء العالمي، إثر تحركها بمنطقة العمليات جنوب صعدة، دون اتباع إجراءات التحالف.
 

وقال المتحدث الرسمى باسم التحالف تركى المالكى فى بيان إن قيادة القوات المشتركة استكملت كافة إجراءات ما بعد العمل للمهام المنفذة، وكذلك المراجعة الشاملة للأهداف العسكرية المشروعة وإجراءات التخطيط والتدقيق وتوافقها مع القانون الدولى الإنساني، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف.
 

وأكد المتحدث التزام التحالف بتطبيق مواد القانون الدولى الإنسانى وحماية الاطقم والمنظمات الإغاثية، مطالبا المنظمات الإنسانية بضرورة اتباع الإجراءات الخاصة بتحرك قوافلها تأمين حمايتها ومنع تكرار الحادث.
وأوضح أن القيادة المشتركة للتحالف تابعت باهتمام ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن استهداف عربتى نقل وإحدى شاحنات النقل على إحدى الطرق فى جنوب مدينة صعدة بمحافظة صعدة يوم الأربعاء الماضى .
 

وأشار إلى أن ما تم استهدافه هو عبارة عن هدف عسكرى مشروع لنقطة تفتيش عسكرية للانقلابيين، وليس لأشخاص مدنيين ، كما تبين لاحقا أن شاحنة تتبع لبرنامج الغذاء العالمى تضررت نتيجة لتحركها داخل منطقه العمليات دون تقديم طلب إصدار التصريح الخاص بتأمين الحماية للقوافل والأطقم الإغاثية ضمن إجراءات وتعليمات تحرك أطقم المنظمات الإنسانية بالداخل اليمني

 


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