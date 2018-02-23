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الجيش اليمنى: مصرع وإصابة 20 من مليشيات الحوثى شرق محافظة تعز

الجمعة، 23 فبراير 2018 10:38 م
الجيش اليمنى: مصرع وإصابة 20 من مليشيات الحوثى شرق محافظة تعز الجيش اليمنى - أرشيفية




(أ ش أ)
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أعلن الجيش اليمني، مقتل وإصابة أكثر من 20 حوثيًا، اليوم الجمعة، فى مواجهات عنيفة بين قوات الجيش ومليشيات الحوثى الانقلابية فى الجبهات الشرقية بمحافظة تعز اليمنية.

وقال مصدر عسكرى فى محور تعز - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - إن الجيش اليمنى شن هجومًا عنيفًا على مواقع المليشيات فى اتجاه منطقة (العدنة وتلتى الجعشة والسلال) شرقى المحافظة، ما أسفر عن مقتل وإصابة 20 من عناصر المليشيات.

وأضاف المصدر، أن الجيش اليمنى تمكن من إحراز تقدم باتجاه (العدنة) ما بعد قلعة (لوزم)، وسط خسائر فادحة فى صفوف المليشيات، فيما استهدفت مدفعية الجيش اليمنى مواقع تمركز المليشيا فى (السلال) و(الجعشة).

 


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محافظة تعز

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