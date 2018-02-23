الجيش الفرنسى يقتل عشرات الإرهابيين فى مالى

أ ف ب

وقال المتحدث باسم رئاسة الأركان الكولونيل باتريك شتايغر لوكالة فرانس برس، إنه فى 12 فبراير، وإثر هجوم على قرية تبعد نحو 100 كيلومتر شرق غاو اغتيل خلاله عدد من "الوجهاء المحليين"، تم إرسال "بعثة استخباراتية من (قوة) برخان إلى المكان".