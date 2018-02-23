الجيش الفرنسى يقتل عشرات الإرهابيين فى مالى

الجيش الفرنسى يقتل عشرات الإرهابيين فى مالىالجمعة، 23 فبراير 2018 08:00 ص
الجيش المالى - أرشيفية
أ ف ب
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قتل الجيش الفرنسى "عشرات الإرهابيين" السبت الماضى فى شمال شرق مالي، بحسب ما أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية مساء الخميس.
وقال المتحدث باسم رئاسة الأركان الكولونيل باتريك شتايغر لوكالة فرانس برس، إنه فى 12 فبراير، وإثر هجوم على قرية تبعد نحو 100 كيلومتر شرق غاو اغتيل خلاله عدد من "الوجهاء المحليين"، تم إرسال "بعثة استخباراتية من (قوة) برخان إلى المكان".
وتنشر فرنسا نحو 4 آلاف جندى فرنسى فى دول الساحل الافريقى فى إطار عملية برخان لمكافحة الجماعات المسلحة.
وأضاف شتايغر انه بعد رصد "مقاتلين ينتمون على الأرجح إلى تنظيم داعش فى الصحراء الكبرى، تم شن عملية جوية بطائرات هليكوبتر (طراز) تايغر وغازيل ما سمح بتحييد عشرات الإرهابيين".
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