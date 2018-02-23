التحالف الدولى يقر بسقوط 10 قتلى من المدنيين فى العراق وسوريا

التحالف الدولى يقر بسقوط 10 قتلى من المدنيين فى العراق وسورياالجمعة، 23 فبراير 2018 06:06 ص
التحالف الدولى- أرشيفية
أ ف ب
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أقر التحالف الدولى بقيادة واشنطن ضد تنظيم داعش فى العراق وسوريا، الخميس، بمقتل 10 مدنيين إضافيين خلال غارات جوية فى يناير الماضى، ما يرفع العدد الإجمالى إلى 841 مدنيا على الأقل خلال أكثر من 3 سنوات.
وأوضح التحالف فى بيان أنه أنهى فى يناير مراجعة 116 بلاغا بمقتل مدنيين إضافيين واعتبر 102 منها تفتقد إلى المصداقية. لكن 4 بلاغات حول عمليات قصف بين 16 أكتوبر 2016 و2 نوفمبر 2017 كانت ذات مصداقية وبالتالى تم إعلان مقتل عشرة مدنيين إضافيين.
وأوضح البيان "بناء على المعلومات المتوفرة، يعتبر (التحالف) من المرجح مقتل 841 مدنيا بشكل غير متعمد فى ضربات للتحالف" منذ بدء العملية العسكرية ضد تنظيم داعش فى أغسطس 2014.
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