البيئة: تلوث زيتى بمدينة الطور وجار أعمال مكافحته

البيئة: تلوث زيتى بمدينة الطور وجار أعمال مكافحتهالجمعة، 23 فبراير 2018 02:50 م
الدكتور خالد فهمى وزير البيئة
آية دعبس
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اصدر الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، توجيهاته بارسال لجنه عاجلة لمعاينة تلوث زيتى بمدينة الطور لاتخاذ الاجراءات اللازمة، حيث ورد بلاغ إلى غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة أفاد بوجود تلوث بالزيت الخام بشاطئ الجبيل شمال مدينة الطور محافظة جنوب سيناء.
وعلى الفور تم تشكيل لجنة عاجلة من المحميات الطبيعيه بسيناء و الفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة بالسويس لمعاينة التلوث واتخاذ الاجراءات اللازمة حيث قامت اللجنة بعمل مسح كامل للمنطقة لتحديد منطقة التلوث وتقييم الموقف وقد تبين من المعاينة انحصار التلوث بشاطئ منطقة الجبيل و هو عبارة عن زيت خام حديث وصل الى الشاطئ فى شكل بقع زيتيه متقطعة باطوال مختلفة وقد تم اخذ عينات من التلوث الموجود على الشاطئ لتحليلها ومقارنتها بالمصادر المحتملة الموجودة بالمنطقة للتعرف على المصدر واتخاذ الاجراءات القانونية حياله.
كذلك تم ابلاغ الهيئة العامة للبترول لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحو مراجعة التسهيلات الخاصة بشركات البترول الموجودة بالمنطقة ، وقد قامت الهيئة بتكليف مركز الطور لمكافحة التلوث التابع لها للدفع بمجموعة عمل متخصصة لمكافحة التلوث وازالته من الشاطئ وجارى متابعة الموقف حتى الانتهاء من اعمال المكافحة وتنظيف الشاطئ .
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