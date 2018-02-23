البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى ومدينة نصر للإسكان





كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الجارى، عن استنفاد شركة أوراسكوم للاتصالات لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات، فيما لم تتغير نسب وكميات شهادات الإيداع الأجنبية لباقى الشركات والبالغ عددها 14 شركة.

وتراجع رصيد شهادات الإيداع الدولية للبنك التجارى الدولى إلى 2167 شهادة، شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 323.31 مليون شهادة، ليسيكو مصر إلى 3.13 مليون شهادة، شركة إيديتا للصناعات الغذائية إلى 21.51 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد شهادات إيداع المجموعة المالية هيرميس إلى 134.29 مليون شهادة.

واستقر سقف التحويل المتاح لإصدار شهادات إيداع دولية شركة السويس للأسمنت عند 41.05 مليون شهادة، شركة بالم هيلز عند 660.97 مليون شهادة، باكين عند 3.85 مليون شهادة، شركة "جى بى أوتو" عند 282.83 مليون شهادة، وشركة نعيم القابضة عند 75.98 مليون شهادة، حديد عز عند 129.33 مليون شهادة.

واستقر أيضًا رصيد شهادات الإيداع لأسهم الصناعات الغذائية العربية - دومتى عند 61.25 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 166.89 مليون شهادة، وعامر جروب عند 1505.77 مليون شهادة.