البحرية التركية تهدد باستخدام "القوة" ضد سفينة حفر إيطالية قبالة قبرص





نيقوسيا (أ ف ب)

هددت 5 بوارج حربية تركية بمواجهة سفينة حفر إيطالية الجمعة، حاولت كسر الحظر المفروض عليها والتقدم للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص، بحسب ما أفاد مسئولون قبارصة.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة القبرصية فيكتوراس بابادوبولوس إن سفينة الحفر التابعة لشركة "إينى" الإيطالية للطاقة حاولت التقدم للتنقيب عن الغاز فى منطقة "بلوك 3" قبالة الساحل الجنوبى للجزيرة المتوسطية، رغم الحصار الذى تفرضه السفن الحربية التركية على هذه المنطقة منذ التاسع من فبراير.

وأضاف بابادوبولوس لوكالة الأنباء القبرصية، أنه أثناء توجه سفينة شركة "إينى" للحفر نحو "بلوك 3" "اعترضتها خمس بوارج حربية تركية فاضطرت إلى التراجع بعدما هددت (البوارج) باستخدام القوة ومواجهتها رغم الشجاعة التى أظهرها قبطانها".

لكن رئيس مجموعة "إينى" كلاوديو ديسكالزى قلل من أهمية الخلاف المستمر منذ أسبوعين، حيث قال للصحفيين فى إيطاليا إن شركته لن تتخلى عن عمليات التنقيب التى تجريها قبالة قبرص، لكنها ستنتظر التوصل إلى حل دبلوماسى لبدء عملياتها.