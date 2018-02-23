الاتحاد الأوروبى يدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى سوريا

الاتحاد الأوروبى يدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى سورياالجمعة، 23 فبراير 2018 08:54 م
رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك
(رويترز)
إضافة تعليق
قال رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك اليوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبى يدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار فى سوريا مع سقوط موجة جديدة من القنابل على منطقة الغوطة الشرقية قبيل تصويت فى مجلس الأمن الدولى على قرار يدعو إلى هدنة لمدة 30 يوما.
وقال توسك فى مؤتمر صحفى إن روسيا وإيران حليفتى دمشق تسمحان بتكثيف الهجمات على مواقع المعارضة المسلحة فى سوريا.
إضافة تعليق
عمرو وردة فى حوار لـ"اليوم السابع" بعد الاعتداء المسلح: عشت أصعب ليلة فى حياتى.. لن أرحل عن اليونان وأحلم بقيادة أتروميتوس لليوروباليج.. محمد صلاح من أفضل لاعبى العالم.. وكوبر يستحق البقاء فى تدريب منتخب مصر
دفتر أحوال المواطن.. أهالى قرية سنهور بكفر الشيخ يشكون تغير لون ورائحة مياه الشرب.. قارئ يناشد الصحة بعلاج أخيه على نفقة الدولة.. وشكاوى من تلال القمامة بترعة المريوطية.. وانتشار الحفر أعلى كوبرى الأميرية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة