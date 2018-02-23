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الاتحاد الأوروبى يدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى سوريا

الجمعة، 23 فبراير 2018 08:54 م
الاتحاد الأوروبى يدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى سوريا رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك




(رويترز)
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قال رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك اليوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبى يدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار فى سوريا مع سقوط موجة جديدة من القنابل على منطقة الغوطة الشرقية قبيل تصويت فى مجلس الأمن الدولى على قرار يدعو إلى هدنة لمدة 30 يوما.

وقال توسك فى مؤتمر صحفى إن روسيا وإيران حليفتى دمشق تسمحان بتكثيف الهجمات على مواقع المعارضة المسلحة فى سوريا.

 


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