الاتحاد الأوروبى يتضامن مع قبرص فى المواجهة مع تركيا حول موارد الطاقة





(رويترز)

عبر زعماء الاتحاد الأوروبى عن تضامنهم مع قبرص واليونان اليوم الجمعة بعدما اتهمت نيقوسيا تركيا بالتهديد باستخدام القوة ضد سفينة حفر استأجرتها شركة إيني.

وقال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبى للصحفيين إن الاتحاد يدعو تركيا لوقف الأنشطة التى أدت إلى الحوادث التى وقعت فى الآونة الأخيرة.

كان توسك يتحدث بعدما ألقى رئيس قبرص نيكوس أناستاسياديس كلمة أمام باقى زعماء الاتحاد فى بروكسل حول المواجهة التى وقعت مؤخرا بسبب حقوق موارد الطاقة فى شرق البحر المتوسط.

وأكد توسك أن اليونان وقبرص لهما "الحق السيادي" فى التنقيب عن الموارد فى شرق البحر المتوسط.