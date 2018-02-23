الإليزيه: ماكرون وميركل بعثا خطابا لبوتين لحثه على دعم القرار الدولى بشأن سوريا





قال مصدر بقصر الإليزيه اليوم الجمعة، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون كتبا خطابا للرئيس الروسى فلاديمير بوتين يطلبان فيه دعمه لمشروع قرار بمجلس الأمن الدولى يدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى سوريا.

وذكرت مصادر دبلوماسية بشكل منفصل أن ميركل وماكرون يعتزمان التحدث مع بوتين معا فى المساء فى ضوء نتيجة التصويت فى مجلس الأمن. وقال مصدر الإليزيه إن الزعيمين يجريان محادثات مع روسيا لضمان عدم عرقلة مشروع القرار

ودعت موجيرينى ممثلة الاتحاد الأوروبى إلى وقف القتال فى الغوطة.