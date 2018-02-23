الإحصاء: 79 مليار جنيه أجور وتأمينات لـ2272 عامل بـ21 نقابة مهنية خلال عام





كتبت- هبة حسام

أظهرت بيانات إحصائية حديثة، أن مصروفات النقابات المهنية والبالغ عددها 21 نقابة بالدولة خلال عام واحد فقط، بلغت نحو 79 مليار جنيه، استفاد منها 2272 عامل هى جملة العاملين بالنقابات المهنية، وتنوعت تلك المصروفات بين أجور نقدية ومزايا عينية وتأمينات اجتماعية لموظفى النقابات.



جانب من بيانات جهاز الإحصاء

ووفقاً لأحدث النشرات السنوية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول هذا الإطار، بلغت قيمة المصروفات الخدمية والتى تمنحها النقابات لأعضائها خلال عام 2016 نحو 1.5 مليار جنيه، تنوعت أوجه انفاقهم بين معاشات وإعانات وتكاليف برامج تدريبية وأنشطة اجتماعية ومصرفات أخرى "غرامات وتعويضات وغيرها".

وأشار جهاز الإحصاء فى نشرته أن إجمالى أعضاء النقابات المهنية بالدولة حتى عام 2016، بلغ نحو 7.3 مليون عضو منهم 4.6 مليون عضور "ذكور"، و 2.7 مليون "إناث"، من استفاد منهم بقيمة المصروفات الخدمية المذكورة عالياً "1.5 مليار جنيه تقريباً" نحو 2.2 مليون عضو فقط.



النقابات المهنية بالدولة وعدد أعضائها

احتلت نقابة المهن الهندسية المركز الول من حيث ارتفاع عدد العاملين بها وكذلك المصروفات التى صرفت لهم، حيث بلغ عدد عامليها 783 موظف، صرف لهم ما بين أجور ومزايا وتأمينات اجتماعية نحو 29 مليار جنيه خلال عام 2016، أما نقابة الصحفيين والتى يعمل بها 72 موظف، بلغت مصروفاتهم 2.2 مليار جنيه.

وجاءت أقل المصروفات للعاملين، من نقابة محفظى القرآن الكريم، والتى بلغت مصروفاتها لعامليها خلال عام 2016 نحو 25.2 مليون جنيه من إجمالى مصروفات النقابات المهنية للعاملين بها على مستوى الدولة "79 مليار جنيه".



صادرة عن جهاز الإحصاء

وبالنسبة لعدد الأعضاء، احتلت نقابة المهن التعليمية المركز الأول من حيث ارتفاع عدد اعضائها، والبالغ نحو 1.7 مليون عضو حتى نهاية عام 2016، وفى المقابل احتلت نقابة المهن السينمائية المرتبة الأخيرة من حيث عدد الأعضاء بـ5560 عضو فقط من إجمالى أعضاء النقابات المهنية على مستوى الدولة "7.3 مليون عضو".