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الأزهر يدين التفجيرين الإرهابيين بالعاصمة الصومالية مقديشو

الجمعة، 23 فبراير 2018 10:41 م
الأزهر يدين التفجيرين الإرهابيين بالعاصمة الصومالية مقديشو شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب




لؤى على
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أدان الأزهر الشريف التفجيرين الإرهابيين، اللذين وقعا اليوم الجمعة، فى العاصمة الصومالية مقديشو، ما أسفر عن وقوع العديد من الضحايا.

وأكد الأزهر الشريف، فى بيان إعلامى اليوم الجمعة، أن هذه الجرائم التى تستهدف الأبرياء تخالف كافة الشرائع والأديان السماوية والقوانين والأعراف الإنسانية، مطالبًا المجتمع الدولى بدعم الحكومة الصومالية فى مواجهة تلك الهجمات ومن يقفون وراءها.

وطالب الأزهر، الشعب الصومالى بوحدة الصف، والعمل الصادق من أجل النهوض ببلادهم التى عانت كثيرًا من ويلات الفوضى والإرهاب، وتقدم الأزهر بخالص التعازى للصومال، قيادة وحكومة وشعباً، ولأهالى الضحايا داعيًا الله – عز وجل –أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.


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الازهر

تفجيرات ارهابية

العاصمة الصومالية



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