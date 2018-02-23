الأحد.. اجتماع "إدارة أموك" لمناقشة زيادة أسعار خدمات الصيانة مع "بترومنت"الجمعة، 23 فبراير 2018 02:00 ص
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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يعقد مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، اجتماعاً يوم الأحد الموافق 25 فبراير الجارى، لمناقشة طلب الموافقة على استيراد قطع غيار لزوم نظام إنذار لمشروع السولار من شركة بألمانيا، وطلب الموافقة على توصية لجنة البت العليا الخاصة بزيادة أسعار عقد اتفاقية خدمات الصيانة مع شركة بترومنت، والموافقة على شراء 5 سيارات ملاكى.
كما يناقش الاجتماع طلب الموافقة على شراء مادة HCO من شركة ستارتريد، وإحاطة المجلس باستراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة، والتبرع لبعض الأحياء والجمعيات والمدارس بمحافظة الإسكندرية.
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