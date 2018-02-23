video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 23 فبراير 2018 07:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الأحد.. اجتماع "إدارة أموك" لمناقشة زيادة أسعار خدمات الصيانة مع "بترومنت"

الجمعة، 23 فبراير 2018 02:00 ص
الأحد.. اجتماع "إدارة أموك" لمناقشة زيادة أسعار خدمات الصيانة مع "بترومنت" البورصة المصرية




كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

يعقد مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، اجتماعاً يوم الأحد الموافق 25 فبراير الجارى، لمناقشة طلب الموافقة على استيراد قطع غيار لزوم نظام إنذار لمشروع السولار من شركة بألمانيا، وطلب الموافقة على توصية لجنة البت العليا الخاصة بزيادة أسعار عقد اتفاقية خدمات الصيانة مع شركة بترومنت، والموافقة على شراء 5 سيارات ملاكى.
 
كما يناقش الاجتماع طلب الموافقة على شراء مادة HCO من شركة ستارتريد، وإحاطة المجلس باستراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة، والتبرع لبعض الأحياء والجمعيات والمدارس بمحافظة الإسكندرية.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البورصة تنهى تعاملات الأسبوع بارتفاع 3.9 مليار جنيه

مباشر تنصح المتعاملين بالبورصة بالاحتفاظ بالمراكز مادام المؤشر بين 15000-15400 نقطة

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين

اخبار البورصة

اموك

بترومنت

البورصة



لا تفوتك
ننشر أسماء المدرجين مع عبد المنعم أبو الفتوح على "الكيانات الإرهابية"

ننشر أسماء المدرجين مع عبد المنعم أبو الفتوح على "الكيانات الإرهابية"

فيديو.. منى عراقى: مشاهير العالم اعترفوا بتعرضهم للاغتصاب وكنت واحدة منهم

فيديو.. منى عراقى: مشاهير العالم اعترفوا بتعرضهم للاغتصاب وكنت واحدة منهم

حملات دعم السيسى تندمج تحت الحملة الرسمية.. الانتهاء من تشكيل الهيكل التنظيمى واعتماده من الرئيس.. أبوشقة: كسبنا الرهان بهذا الاندماج ونؤسس لاصفاف وطنى جديد.. وكارم: السيسى انحاز للبسطاء ونجمنا عالى فى السماء

حملات دعم السيسى تندمج تحت الحملة الرسمية.. الانتهاء من تشكيل الهيكل التنظيمى واعتماده من الرئيس.. أبوشقة: كسبنا الرهان بهذا الاندماج ونؤسس لاصفاف وطنى جديد.. وكارم: السيسى انحاز للبسطاء ونجمنا عالى فى السماء

صور وفيديو..حقول شرق المتوسط تدق طبول الحرب بين بيروت وتل أبيب.. "البلوك 9" يشعل الأزمة عقب فشل وساطة أمريكا..إسرائيل تمنع اللبنانيين من التنقيب عن الغاز بالبحر الأبيض..وحزب الله يهدد منصات الغاز لدولة الاحتلال

صور وفيديو..حقول شرق المتوسط تدق طبول الحرب بين بيروت وتل أبيب.. "البلوك 9" يشعل الأزمة عقب فشل وساطة أمريكا..إسرائيل تمنع اللبنانيين من التنقيب عن الغاز بالبحر الأبيض..وحزب الله يهدد منصات الغاز لدولة الاحتلال

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"قطر مدارس ومصانع خمور" يشعل ترند الدوحة وسط غضب القطريين

"قطر مدارس ومصانع خمور" يشعل ترند الدوحة وسط غضب القطريين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة