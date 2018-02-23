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الجمعة، 23 فبراير 2018 10:34 ص
خالد صلاح
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اكتشاف مدينة أثرية فى تونس تعود للعهد البيزنطى

الجمعة، 23 فبراير 2018 02:10 ص
اكتشاف مدينة أثرية فى تونس تعود للعهد البيزنطى يوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسى




أ ش أ
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كشفت أعمال حفريات انطلقت فى تونس منذ عام 2010 وتمت بتعاون مشترك بين المعهد الوطنى التونسى للتراث والجانب البريطانى عن كنيسة ومقبرة تعود للعهد البيزنطى خلال القرن الخامس والسادس والسابع الميلادى، وذلك بالقرب من المعلم الاثرى فى منطقة بلاريجيا الآثرية.

وذكرت وسائل إعلام تونسية، أن المدينة تحاكى نمط العيش والأكل والعبادة ودفن الأموات للبيزنطيين فى بلاريجيا ولسكان تونس القديمة.

 


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