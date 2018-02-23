اكتشاف مدينة أثرية فى تونس تعود للعهد البيزنطى

اكتشاف مدينة أثرية فى تونس تعود للعهد البيزنطىالجمعة، 23 فبراير 2018 02:10 ص
يوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسى
أ ش أ
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كشفت أعمال حفريات انطلقت فى تونس منذ عام 2010 وتمت بتعاون مشترك بين المعهد الوطنى التونسى للتراث والجانب البريطانى عن كنيسة ومقبرة تعود للعهد البيزنطى خلال القرن الخامس والسادس والسابع الميلادى، وذلك بالقرب من المعلم الاثرى فى منطقة بلاريجيا الآثرية.
وذكرت وسائل إعلام تونسية، أن المدينة تحاكى نمط العيش والأكل والعبادة ودفن الأموات للبيزنطيين فى بلاريجيا ولسكان تونس القديمة.
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