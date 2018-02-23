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اعتقال 14 شخصا خلال تظاهرة ضد القضاء فى برشلونة

الجمعة، 23 فبراير 2018 06:14 م
اعتقال 14 شخصا خلال تظاهرة ضد القضاء فى برشلونة شرطة كتالونيا




مدريد (أ ف ب)
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أوقفت شرطة كتالونيا الجمعة 14 شخصا قيدوا أنفسهم إلى أبواب محكمة برشلونة احتجاجا على ما قالوا إنه "قمع" يمارسه القضاء الإسبانى فى الإقليم منذ إعلان "جمهورية كتالونيا" التى ولدت ميتة.

وقال متحدث باسم الشرطة لفرانس برس، إن "المعتقلين عطلوا عمل المحكمة العليا ومنعوا دخولها بعد أن قيدوا انفسهم بالسلاسل"، على أن يقرر القاضى مصيرهم.

وتظاهر نحو 100 شخص رفعوا لافتة كبيرة كتب عليها "لنوقف الانقلاب"، بدعوة من "لجان الدفاع عن الجمهورية" التى شكلها الانفصاليون دفاعا عن تنظيم استفتاء تقرير المصير الذى منعته مدريد فى الأول من أكتوبر الماضى فى كاتالونيا.

وكتبت اللجان على حسابها على تويتر "جئنا لإغلاق أبواب المحكمة وسنقيد أنفسنا إليها، تعال شارك وساعدنا بطريقة سلمية على وقف أكبر هيئة ظالمة فى إسبانيا".

وعرضت أشرطة فيديو يظهر فيها شرطيون يقودون المعتقلين. 


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