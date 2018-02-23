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الجمعة، 23 فبراير 2018 10:34 ص
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اعادة فتح ميناء نويبع البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح

الجمعة، 23 فبراير 2018 09:39 ص
اعادة فتح ميناء نويبع البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح ميناء نويبع - أرشيفية




جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر،أنه تم اعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الثالثة صباحا بعد تحسن الاحوال الجوية واستقرار الرياح ،كما تم استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية.

وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنه رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر،على مديرى الموانئ بضرورة المتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للخريطة المناخية و الجومائية حفاظا على انتظام و سلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.


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