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استمرار عمليات البحث عن أشخاص أسفل ركام العقار المنهار بمنشأة ناصر

الجمعة، 23 فبراير 2018 11:26 م
استمرار عمليات البحث عن أشخاص أسفل ركام العقار المنهار بمنشأة ناصر عقار منشأة ناصر المنهار - صورة أرشيفية




كتب عبد الرحمن سيد
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أكد مصدر أمنى بالإدارة العامة للحماية المدنية، أن رجال الإنقاذ البرى تستكمل عمليات البحث عن أى أشخاص، أسفل ركام العقار المنهار فى منشأة ناصر، مؤكدًا أنه منذ أمس الخميس حتى الآن تم استخراج 3 جثث وأصيب 16 آخرين، وسط انتشار رجال الحماية المدنية والأمن وسيارتى إسعاف بمحيط العقار تحسبًا للعثور على أى ضحايا آخرين.

 

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا من غرفة النجدة بانهيار منزل فى منشأة ناصر، وعلى الفور انتقل اللواء علاء عبد الظاهر مساعد الوزير للحماية المدنية، إلى المكان وبصحبته أوناش لرفع ركام المنزل.


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