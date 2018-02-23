استقالة عضو بلجنة تسيير أعمال شركات السياحة اعتراضا على تطبيق رسوم 2000 ريال

استقالة عضو بلجنة تسيير أعمال شركات السياحة اعتراضا على تطبيق رسوم 2000 ريالالجمعة، 23 فبراير 2018 01:25 م
عمرة
كتبت ـ ميرفت رشاد
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تقدمت إيمان سامى عضو لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة اليوم الجمعة، باستقالتها من اللجنة اعتراضا على القرار الخاص بفرض رسوم تكرار العمرة، وما به من تمييز بين المواطنين حيث لا تحصل هذه الرسوم من مكررى السفر لاى وجهه أخرى.
وقالت سامى إنها تقدمت بالاعتذار عن الاستمرار فى لجنة تسيير الأعمال وذلك لرفع الحرج عن اللجنة، لإحساسى بالعجز أمام هذا القرار واتخذت هذا القرار للتعبير عن الرفض وللانضمام للشركات والمعتمرين فى التصدى لهذا القرار.
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