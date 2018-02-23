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إعادة فتح السفارة الأمريكية بالجبل الأسود بعد تعرضها لهجوم انتحاري

الجمعة، 23 فبراير 2018 08:25 م
إعادة فتح السفارة الأمريكية بالجبل الأسود بعد تعرضها لهجوم انتحاري الشرطه الأمريكية - أرشفية




(أ ش أ)
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أعلنت السفارة الأمريكية بالجبل الأسود، إعادة فتحها مرة أخرى، اليوم الجمعة، وذلك بعدما تم غلقها فى أعقاب تعرضها لهجوم انتحارى على يد جندى سابق بالجيش اليوغوسلافى والذى ألقى قنبلة يدوية على مبنى السفارة قبل أن يفجر نفسه.

وأعلنت السفارة - فى تغريدة لها على موقع تويتر - أنها مفتوحة للعمل اليومى بعد الهجوم الذى وقع ليلة أول أمس الأربعاء، حسبما نقل راديو "صوت أمريكا".

ولم يؤد هذا الهجوم الانتحارى إلى حدوث أية إصابات بشرية.

وتم التوصل لهوية منفذ الهجوم وهو "داليبور جواكوفيتش" الذى خدم سابقًا بالجيش اليوغوسلافى أثناء ضرب حلف شمال الأطلسى لصربيا عام 1999، وكان معارضًا لانضمام الجبل الأسود لحلف شمال الأطلسي.

يذكر أن صربيا والجبل الأسود كانا جزءًا من يوغوسلافيا، لكن الجبل الأسود انفصلت عن صربيا عام 2006 وانضمت لحلف شمال الأطلسى العام الماضي.

 


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هجوم انتحاري

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امريكا



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