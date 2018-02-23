إطلاق نار قرب مقر الرئيس الصومالى وسماع دوى انفجارات





رويترز

أفاد شاهد من رويترز، اليوم الجمعة، سماع دوى انفجار ضخم في العاصمة الصومالية وسط إطلاق نار كثيف.

وأعلنت الشرطة الصومالية، أن انفجار سيارة ملغومة فى العاصمة أعقبه انفجار ثان وإطلاق نار قرب مقر إقامة الرئيس.

وقال الجيش الأمريكى فى بيان أمس الخميس، إن 4 من مسلحى حركة الشباب الصومالية قتلوا فى ضربة جوية أمريكية استهدفت الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة.