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إطلاق نار قرب مقر الرئيس الصومالى وسماع دوى انفجارات

الجمعة، 23 فبراير 2018 05:48 م
إطلاق نار قرب مقر الرئيس الصومالى وسماع دوى انفجارات انفجار - أرشيفية




رويترز
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أفاد شاهد من رويترز، اليوم الجمعة، سماع دوى انفجار ضخم في العاصمة الصومالية وسط إطلاق نار كثيف. 
 
وأعلنت الشرطة الصومالية، أن انفجار سيارة ملغومة فى العاصمة أعقبه انفجار ثان وإطلاق نار قرب مقر إقامة الرئيس. 
 
وقال الجيش الأمريكى فى بيان أمس الخميس، إن 4 من مسلحى حركة الشباب الصومالية قتلوا فى ضربة جوية أمريكية استهدفت الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وجرى التنسيق للضربة التى نفذت أمس الأربعاء قرب بلدة جمامة مع الحكومة الصومالية، وقالت القيادة الأمريكية فى أفريقيا إن الضربة لم تسفر عن سقوط قتلى من المدنيين. 

 


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