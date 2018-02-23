إصابة 4 أشخاص بينهم طفلين فى حادث انقلاب سيارة بطريق "قفط - القصير"الجمعة، 23 فبراير 2018 05:39 م
حادث تصادم - أرشيفية
قنا - وائل محمد
إضافة تعليق
أصيب 4 أشخاص بينهم طفلين، مساء اليوم الجمعة، نتيجة انقلاب سيارة ملاكى كانوا يستقلونها بطريق "قفط - القصير" الصحراوى جنوبى محافظة قنا.
تلقى اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، إخطاراً من اللواء أشرف رياض مدير المباحث، يفيد بإصابة "فاطمة عبداللطيف رشيدى" 26 عامًا، و"محمد فخر الدين محمد" 29 عاماً، و"حمزة محمد فخر الدين" 5 أعوام، و"عمار محمد فخر الدين" عامين، جراء انقلاب سيارة ملاكى يستقلونها بطريق "قفط - القصير" جنوب المحافظة.
تم نقل المصابين لمستشفى قنا العام، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.
إضافة تعليق
عمرو وردة فى حوار لـ"اليوم السابع" بعد الاعتداء المسلح: عشت أصعب ليلة فى حياتى.. لن أرحل عن اليونان وأحلم بقيادة أتروميتوس لليوروباليج.. محمد صلاح من أفضل لاعبى العالم.. وكوبر يستحق البقاء فى تدريب منتخب مصر
دفتر أحوال المواطن.. أهالى قرية سنهور بكفر الشيخ يشكون تغير لون ورائحة مياه الشرب.. قارئ يناشد الصحة بعلاج أخيه على نفقة الدولة.. وشكاوى من تلال القمامة بترعة المريوطية.. وانتشار الحفر أعلى كوبرى الأميرية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة