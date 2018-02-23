إصابة 4 أشخاص بينهم طفلين فى حادث انقلاب سيارة بطريق "قفط - القصير"





قنا - وائل محمد

أصيب 4 أشخاص بينهم طفلين، مساء اليوم الجمعة، نتيجة انقلاب سيارة ملاكى كانوا يستقلونها بطريق "قفط - القصير" الصحراوى جنوبى محافظة قنا.

تلقى اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، إخطاراً من اللواء أشرف رياض مدير المباحث، يفيد بإصابة "فاطمة عبداللطيف رشيدى" 26 عامًا، و"محمد فخر الدين محمد" 29 عاماً، و"حمزة محمد فخر الدين" 5 أعوام، و"عمار محمد فخر الدين" عامين، جراء انقلاب سيارة ملاكى يستقلونها بطريق "قفط - القصير" جنوب المحافظة.



تم نقل المصابين لمستشفى قنا العام، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.



