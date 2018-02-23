إصابة 10 أشخاص فى مشاجرة بين أبناء عائلة واحدة بسبب خلافات أسرية بقنا





قنا - وائل محمد

أصيب 10 أشخاص، بكدمات وجروح، اليوم الجمعة، فى مشاجرة بالشوم والعصى والحجارة بين أبناء عائلة واحدة فى مركز الوقف شمالى محافظة قنا.

تلقى اللواء علاء العياط، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطاراً من اللواء أشرف رياض، مدير المباحث الجنائية، يفيد بإصابة 10 أشخاص بكدمات وجروح، فى مشاجرة بين أبناء عائلة واحدة بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال المحافظة، بسبب خلافات عائلية.

وكشفت تحريات وحدة مباحث الوقف، برئاسة الرائد محمد مجدى الخطيب رئيس المباحث، عن سبب المشاجرة حيث تبين أنها نشبت بسبب خلافات مالية بين زوج وزوجته تطورت إلى اشتباكات بين العائلتين.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردوناً أمنياً، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات الوقف المركزى وقنا العام، لتلقى العلاج، وحرر محضرا بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.