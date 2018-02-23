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الجمعة، 23 فبراير 2018 06:33 م
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إصابة عامل بعدة طعنات وسرقة دراجته البخارية بالإكراه فى الإسماعيلية

الجمعة، 23 فبراير 2018 05:59 م
إصابة عامل بعدة طعنات وسرقة دراجته البخارية بالإكراه فى الإسماعيلية العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية




الإسماعيلية - صبرى غانم
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تعرض عامل بالإسماعيلية لواقعة سرقة بالإكراة بعدما تعدى عليه شخصين بالأسلحة البيضاء وسرقا هاتفه المحمول والدراجة البخارية الخاصة به بشارع الورش بدائرة قسم ثان الإسماعيلية.
 
تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إشارة من مستشفى الإسماعيلية العام تفيد بوصول "أحمد.م.ك" 21 عاما عامل، مقيم الكيلو 2 بدائرة مركز أبوصوير، مصابا بنزيف فى المخ، نتيجة التعدى عليه بسلاح أبيض بعدة إصابات فى الرأس، وحالته العامة سيئة، وتم إيداعه بالعناية المركزة بالمستشفى.
 
انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى، وبسؤال أحد مرافقيه اتهم كلا من "إبراهيم. ت" و"إسلام. ال" بالتعدى على المجنى عليه بالأسلحة البيضاء وسرقة هاتفه المحمول والدراجة البخارية الخاصة به، وفرا هاربين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.
 
 

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