إصابة شخص فى حريق وحدة سكنية ببورسعيد





بورسعيد - محمد عزام

أصيب شخص بحروق متفرقة بالجسم، مساء اليوم الجمعة، فى حريق نشب، قبل قليل، بإحدى الشقق بمنطقة بلال بن رباح نطاق حى الزهور بمحافظة بورسعيد، وذلك نتيجة ماس كهربائى.

وتلقى الرائد هانى المهدى، رئيس قسم الإطفاء، بادارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، إشارة بوقوع حريق فى العقار رقم 44 بمنطقة بلال بن رباح، وعلى الفور توجه رجال الاطفاء لمكان الحادث، وقاموا باخماد الحريق قبل أن يمتد لأماكن أخرى.

وتبين من المعاينة المبدئية، أن الحريق بسبب ماس كهربائى، ولم ينتج عنه ثمة تلفيات سوى الأثاث الخاص بالصالة فى الوحدة السكنية، وإصابة شخص فى العقد الخامس من عمره بحروق.

وصرح هانى ممدوح، مسئول طوارئ الصحة ببورسعيد، أن قسم الحروق بمستشفى بورسعيد العام، استقبل المصاب هانى على محمود 46 سنة بحروق نسبتها 35% متفرقة بالجسم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.