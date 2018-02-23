إسماعيل هنية يترأس اجتماعات المكتب السياسى لحركة حماس فى القاهرة

كتب أحمد جمعة

تتواصل اجتماعات المكتب السياسي لحركة حماس برئاسة إسماعيل هنية فى القاهرة لبحث عدد من الملفات الهامة بالأراضى المحتلة.

ونشرت حماس صورة تجمع رئيس المكتب السياسى لحركة حماس إسماعيل هنية خلال ترأس اجتماعات المكتب السياسى للحركة فى القاهرة اليوم الجمعة.

وانضم منذ أيام لوفد حماس بالقاهرة موسى أبو مرزرق وعزت الرشق ومحمد نصر.

فيما وصل إلى القاهرة مساء الخميس أعضاء المكتب السياسى لحركة حماس؛ الشيخ صالح العارورى، نائب رئيس الحركة، والدكتور ماهر صلاح رئيس منطقة الخارج فى الحركة، و زاهر جبارين عضو المكتب السياسى؛ وذلك للانضمام إلى رئيس الحركة، وأعضاء المكتب السياسى المتواجدين فى زيارة للقاهرة منذ عدة أيام.