إزالة التعديات على 21 فدانا بكفر الشيخ وتوزيع 58 ألف طن أسمدة

إزالة التعديات على 21 فدانا بكفر الشيخ وتوزيع 58 ألف طن أسمدةالجمعة، 23 فبراير 2018 06:00 ص
إزالة التعديات - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال المهندس عبدالرافع عبد العظيم ، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ ، إن المديرية تمكنت من إزالة 174 حالة تعد على 21 فداناً على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة ، ووزعت الجمعيات الزراعية 58 ألف طن أسمدة من اليوريا والنترات وغيرهما.
وأضاف عبدالعظيم ، لـ"اليوم السابع"، أن المديرية علاج 67 ألف فدان بنجر، و191 ألف فدان قمح، و21 ألف فدان فول من المساحات المنزرعة بجميع قطاعات المحافظة الزراعية من أفات دودة القطن، ودودة قارضة ، والحفار، كم تمكنت المديرية تطهير 49 كيلو مراوى، و47 كيلو من المصارف.
وقال وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ ،إن المديرية عقدت ندوة إرشادية عن محصول القمح بمركز مطوبس ،وندوة إرشادية عن محصول القمح بمركز سيدى سالم يوم ، أن وفد البنك الدولى تفقد مواقع التطوير بمركز قلين ، ومواقع تطوير الرى الحقلى بمراكز "كفر الشيخ ، قلين ، دسوق ، الرياض ، سيدى سالم".
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