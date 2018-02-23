إحباط محاولة تهريب أدوية مع راكب قادم من تركيا





كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 13 بمطار القاهرة برئاسة محمد عزمى مدير الجمرك من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته

وفى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران النيل رقم 191 القادمة من صبيحة إشتبه خالد عبد العظيم مأمور التفتيش فى الراكب المصرى م . ا . ي القادم من تركيا نظراً لقصر المدة بين السفر والعودة (يومين).

وبسؤاله عما إذا كان يحمل أدوية أو أشياء يستحق عليها ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى وبتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتيا.

تبين وجود كمية من الملابس والهدايا الشخصية وبتفتيش الراكب ذاتيا تبين إرتدائه لبنطلون ترنج داخل جيوبه 28 أمبول دواء يستخدم لمنع السيولة و16 شريط بكل منها 14 قرص تستخدم لمنع تأكل العظام مخفاة.

وتبلغ قيمة التعويضات المستحقة عن هذه المضبوطات 250 ألف جنيه.

وقرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 11 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات.