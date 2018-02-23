إحباط تسلل 15 شخصا بينهم 5 إرتريين إلى ليبيا عن طريق السلوم





مطروح _ حسن مشالى

تمكنت قوات الأمن، من إحباط تسلل 15 شخصا بينهم مواطن سودانى الجنسية إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضي الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة السلوم بالقبض على 15متهما، بمعرفة قوات حرس الحدود وهم" 1 من أسيوط و آخر من بنى سويف و 6 من المنيا و 1 من كفر الشيخ و 3 من البحيرة و 3 من دولة إريتريا ، وذلك أثناء محاولتهم تسلل حدود البلاد بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبى، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.