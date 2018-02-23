إبراهيم محلب يصل استاد القاهرة للإدلاء بصوته فى انتخابات نقابة المهندسين

إبراهيم محلب يصل استاد القاهرة للإدلاء بصوته فى انتخابات نقابة المهندسينالجمعة، 23 فبراير 2018 05:44 م
المهندس إبراهيم محلب
كتب رضا حبيشى
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وصل المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية إلى استاد القاهرة للإدلاء بصوته فى انتخابات نقابة المهندسين.
وشهدت انتخابات نقابة المهندسين إقبالا متوسط من قبل المهندسين الذين توافدوا لانتخاب رؤساء النقابات الفرعية وأعضاء مجلس إدارة النقابات الفرعية والشعب الهندسية وسط ترديد الأغانى الوطنية بعد تم وضع سماعات الدى جى مقار لجان الاقتراع.
وأظهرت المؤشرات الأولية للانتخابات اتجاه كبير نحو التصويت لمرشحى قائمة مهندسون فى حب مصر، وتواجد أنصار المرشحين أمام لجان الاقتراع من الخارج للحث على التصويت لمرشحيهم.
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