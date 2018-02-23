أمن القليوبية ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين بقليوب

القليوبية نيفين طه

تمكنت مديرية أمن القليوبية فى إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى "عثمان" و"ابو العلا" بعزبة شلبى بقليوب بجلسة صلح بين الطرفين اليوم، الجمعة.

وعقدت المديرية الجلسة تحت إشراف مدير أمن القليوبية اللواء إيهاب خيرت بحضور اللواء أشرف صلاح مساعد مدير الأمن لفرق شبرا والعميد هيثم حجاج مأمور مركز قليوب والرائد أحمد كمال رئيس المباحث والنائب عاطف ناصر.

تعود وقائع القضية إلى شهر سبتمبر الماضى عندما توفى "سيد ح" 45 عاما موظف وأصيب 4 أشخاص آخرين فى مشاجرة بعزبة شلبى قليوب بسبب الخلاف على إلقاء القمامة وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قليوب العام وألقى القبض على أطراف المشاجرة وتولت النيابة التحقيق