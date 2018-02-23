أمريكى يصدم سيارته فى مستشفى ويضرم النار فى نفسه

أمريكى يصدم سيارته فى مستشفى ويضرم النار فى نفسهالجمعة، 23 فبراير 2018 06:47 م
حوادث فى أمريكا - أرشيفية
(رويترز)
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قال مسؤولون فى مؤتمر صحفى، إن رجلا صطدم بسيارته غرفة طوارئ بمستشفى كونيتيكت ثم أشعل النار فى نفسه.
وقال ويليام ماكينا رئيس شرطة ميدلتاون فى كونيتيكت، إن الرجل المعروف لدى السلطات المحلية صطدم بسيارته مدخل غرفة طوارئ مستشفى ميدلسكس وبعدها خرج من السيارة "ثم اشتعل النار فى جسده".
وقال دان درو رئيس بلدية ميدلتاون، إن السلطات تعتقد أنه كان حادثا منعزلا ولم يصب أحد غير منفذه.
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