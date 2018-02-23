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أشرف شيحة: لا صحة لتحصيل أموال من المعتمرين لصالح صندوق تحيا مصر

الجمعة، 23 فبراير 2018 01:42 م
أشرف شيحة: لا صحة لتحصيل أموال من المعتمرين لصالح صندوق تحيا مصر أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ووزيرة السياحة رانيا المشاط




كتب: ميرفت رشاد
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فى إطار الشائعات التى تروج لها عدد من جماعات الإخوان الإرهابية، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، نفى الخبير السياحى أشرف شيحة، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الطيار مصر السعودية، وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، نفياً قاطعاً أن يكون هناك رسوماً قدرها 1000 جنيه تفرض على المعتمرين لصالح صندوق تحيا مصر.

وقال أشرف شيحه، إنه لا صحة للشائعات التى ترددت مؤخراً بشأن أن هناك رسوماً قدرها 1000 جنيه سوف يتم تحصيلها من كل معتمر لصالح الصندوق.

وأكد عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن كل ما قيل في هذه القضية عارى تماماً من الصحة وإن ضوابط العمرة التى اعتمدتها، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، مؤخراً لا تشمل هذه الرسوم إطلاقاً، ولم تناقش فى تلك القضية أو تطرح من الأساس فى أى اجتماعات للجنة عامة أو مغلقة.

وأضاف الخبير السياحى إن الجميع يعلم أن صندوق تحيا مصر يقبل تبرعات من القادرين بمحض إرادتهم التامة، وإنه لا يمكن للجنة أن تستغل موسم العمرة أو الحج لتحصيل تلك الرسوم لصالح الصندوق من الأساس عن طريق التبرع أو الجباية.

الجدير بالذكر، أن الخبير السياحى أشرف شيحة، قال أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، كلفت اللجنة العليا للحج والعمرة بدراسة ملف العمرة والحج، بمشاركة ممثلين من أعضاء فى وزارة السياحة، ومن بعض الفئات الرقابية والخبراء، واللجنة أصبحت متكاملة بهذه المشاركة المتميزة، مضيفا: أن بداية قبول الطلبات من الأحد المقبل على أن تبدأ أول رحلات العمرة فى 1 مارس المقبل وستستمر حتى منتصف شوال، موضحًا أن الأولوية لمن لم يسبق له العمرة على مدى الثلاث سنوات الماضية.

 

 


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