أشرف شيحة : إعفاء راغبي العمرة لأول مرة من الرسوم الإضافية .. فيديو





قال أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ، أن أول أفواج العمرة ستكون أول مارس ، لمدة 4 أشهر من هذا التاريخ، علي أن تكون في الأعوام القادمة في مواعيدها الطبيعية دون التأخير كما حدث هذا العام.

وأضاف "شيحة" خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية دينا يحي، ببرنامج «آخر الأسبوع» المذاع عبر فضائية «المحور»، أن الزيادة التي طرأت على رسوم العمرة جاءت لأن الدولة رأت أنها غير قادرة علي دعم سوي نصف مليون معتمر، وهذا أكبر رقم من الممكن ان تدعم به دولة، مشيرًا إلي ان العام الماضي بلغ عدد المعتمرين المصريين 650 ألف معتمر.

وأكد أنه ليس هناك أي رسوم إضافية على المواطن الراغب في أداء العمرة لأول مرة، أو بعد 3 سنوات من آخر عمرة قام بها، مشيرًا إلي أن المملكة فرضت رسمًا 2000 ريال لمن يرغب في تكرار العمرة.