أسعار النفط اليوم الجمعة 23-2-2018 برنت يسجل 66.28 دولار للبرميل





كتب أحمد أبوحجر

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة 23-2-2018 ، حيث سجل خام برنت في العقود الآجلة نحو 66.28 دولار للبرميل، بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 62.70 دولار للبرميل.

ولا يزال الخام الأمريكي بصدد الارتفاع نحو 1.7 % على مدى الأسبوع وبرنت 2.2 %، ليتجه الخامان صوب تحقيق ثاني مكاسبهما الأسبوعية بعد تكبدهما خسائر حادة في أوائل الشهر.

انخفاض مخزونات الخام الأمريكية

و قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 فبراير إلى 420.48 مليون برميل، رغم التباطؤ الموسمي للطلب في نهاية موسم الشتاء.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن صادرات الخام الأمريكية قفزت إلى ما يزيد قليلا على مليوني برميل يوميا في الأسبوع الماضي، مقتربة من مستوى قياسي مرتفع عند 2.1 مليون سجلته في أكتوبر .

وساهم ذلك في خفض صافي الواردات إلى ما دون خمسة ملايين برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ بدأت الإدارة تسجيل البيانات عام 2001.

ولم يطرأ تغير يذكر على إنتاج النفط الخام الأمريكي تقريبا في الأسبوع الماضي ليستقر عند 10.27 مليون برميل يوميا، بالقرب من مستويات روسيا أكبر منتج للنفط في العالم وبما يفوق السعودية أكبر منتج في أوبك.

لكن على الصعيد العالمي، ما زالت أسواق النفط العالمية تحظى بدعم جيد من نمو الطلب المتزامن مع تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا.

سوق النفط تستعيد توازنها

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الجمعة إن أسواق النفط تستعيد توازنها، وإنه يتوقع استمرار تراجع المخزونات هذا العام.

وأضاف الفالح الذي بدأ يوم الخميس زيارة للهند تستمر يومين ”من الواضح أن أسواق النفط تستعيد توازنها“.

وتابع ”هذه فترة تتسم بضعف الطلب كما نعلم جميعا بسبب العوامل الموسمية. المصافي تخضع لأعمال صيانة والطلب الاستهلاكي منخفض لكن البيانات تتحدث عن نفسها“.

وقال الفالح ”الكثير من المؤسسات وثق انخفاض المخزونات وأعتقد أن ذلك سيستمر في 2018“، معبرا عن أمله بأن تستقر الأسواق.